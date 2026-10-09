在胡塞武装袭击利雅得哈立德国王国际机场后，欧盟航空安全局（EASA）建议航空公司避免飞越沙特阿拉伯空域内的更多地区。据《耶路撒冷邮报》报道。

EASA更新建议

欧洲监管机构在一份关于沙特阿拉伯空域的更新公告中指出，近期的袭击显示，胡塞武装有能力且有意图对该王国纵深地区发动打击，包括首都。该公告于9月30日首次发布。

由于该地区持续的军事行动，美国驻约旦大使馆也向中东地区的美国人发出警告。该外交机构表示，得到伊朗支持的胡塞武装袭击了沙特阿拉伯的民用机场和其他关键基础设施，局势可能迅速升级。美国公民被建议密切关注局势，尤其是在计划前往或离开该地区时。

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机场遇袭的后果

沙特阿拉伯民航总局表示，对利雅得哈立德国王国际机场的两次袭击造成3名该国公民死亡，另有数人受伤。该机构称，第一次打击针对机场设施，第二次则击中国家航空公司Saudia的一架飞机。

胡塞武装表示，他们用两枚巡航导弹袭击了该机场。该组织还声称，使用弹道导弹打击了纳季兰市的机场和哈米斯穆沙伊特的一处空军基地。沙特当局未证实有关纳季兰机场遭袭的说法。

胡塞武装将袭击归因于沙特阿拉伯在也门重新爆发的内战中支持政府军。沙特阿拉伯表示，其支持也门国际公认政府的攻势，以夺回胡塞武装控制的领土。

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