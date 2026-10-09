Агентство Европейского союза по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиакомпаниям не выполнять полеты в дополнительных районах воздушного пространства Саудовской Аравии после атаки хуситов на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Обновленные рекомендации EASA

В обновленном бюллетене по воздушному пространству Саудовской Аравии, который впервые был опубликован 30 сентября, европейский регулятор отметил, что последние атаки продемонстрировали способность и намерение хуситов наносить удары вглубь территории королевства, в том числе по столице.

Посольство США в Иордании также выпустило предупреждение для американцев на Ближнем Востоке из-за продолжающихся военных действий в регионе. В дипмиссии заявили, что поддерживаемые Ираном хуситы атаковали гражданские аэропорты и другую критически важную инфраструктуру Саудовской Аравии, а ситуация может быстро обостриться. Гражданам США посоветовали внимательно следить за ситуацией, особенно если они планируют поездки в регион или из него.

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Последствия атак на аэропорт

Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии заявило, что в результате двух атак на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли трое граждан страны, еще несколько человек получили ранения. По данным ведомства, первый удар был направлен по объектам аэропорта, а второй поразил самолет государственного авиаперевозчика Saudia.

Хуситы заявили, что атаковали аэропорт двумя крылатыми ракетами. Группировка также утверждает, что нанесла удары баллистическими ракетами по аэропорту в городе Наджран и авиабазе в Хамис-Мушайте. Саудовские власти не подтвердили заявление об атаке на аэропорт Наджрана.

Хуситы объясняют атаки поддержкой Саудовской Аравией правительственных сил в возобновившейся гражданской войне в Йемене. Саудовская Аравия заявляет, что поддерживает наступление международно признанного правительства Йемена с целью вернуть территории, контролируемые хуситами.

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