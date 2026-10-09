IPCC майже три роки не може погодити графік нових звітів — Kathmandu Post

Представники 195 держав — членів Міжурядової групи експертів зі зміни клімату ООН (IPCC) мають зібратися в Аддис-Абебі, Ефіопія, щоб спробувати погодити строки публікації наступних звітів про світову кліматичну науку. Організація майже три роки не може ухвалити рішення щодо графіка, хоча зазвичай такі терміни затверджують за лічені хвилини, повідомляє Kathmandu Post.

Багато учасників розглядають зустріч як останню можливість домовитися про вихід звітів до кліматичних переговорів ООН у листопаді 2028 року. Тоді уряди мають оцінити виконання цілей Паризької угоди 2015 року. Відсутність оновлених оцінок може залишити держави без узгодженої наукової бази для рішень щодо кліматичного фінансування та національних цілей зі скорочення викидів.

Суперечка щодо графіка

IPCC планує підготувати три звіти: про масштаби й причини зміни клімату, про вразливість та адаптацію, а також про варіанти запобігання подальшому потеплінню. Співголови робочих груп запропонували затвердити всі три документи до вересня 2028 року.

Серед країн, які наполягають на додатковому часі, — Індія, Кенія, Саудівська Аравія та Китай. Вони вказують, що фахівцям із країн з обмеженими ресурсами складніше вчасно публікувати дослідження та брати відпустки для неоплачуваної роботи в IPCC. Кенійська кліматологиня Джойс Кімутаї заявила, що надто швидкий процес не був би інклюзивним.

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Опоненти нинішнього графіка прагнуть перенести другий і третій звіти на 2029 рік. На їхню думку, часу недостатньо, щоб опрацювати тисячі досліджень, погодити формулювання та пройти експертні й урядові рецензії.

Політичні та наукові розбіжності

Частина прихильників публікації до 2028 року звертає увагу, що за додатковий час активно виступають також великі нафтовидобувні країни. Редакторка IPCC зі Швеції Ліза Шиппер назвала політику ключовим чинником суперечки та припустила, що деякі держави використовують дебати для затягування процесу.

Індійський представник в IPCC Тіагараджан Джаяраман заявив, що було б недалекоглядно оцінювати роботу групи лише через її внесок у переговори 2028 року.

Наступні звіти IPCC уперше міститимуть розділи про кліматичне фінансування та реагування на незворотну шкоду, завдану окремим країнам. Вони також мають розглянути прогалини у знаннях щодо перевищення порогу потепління, зокрема можливі наслідки вилучення вуглекислого газу з атмосфери. У 2024 році середня глобальна температура вперше була більш ніж на 1,5°C вищою за доіндустріальний рівень.

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