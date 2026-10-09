Przedstawiciele 195 państw członkowskich Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmiany Klimatu (IPCC) mają spotkać się w Addis Abebie w Etiopii, aby spróbować uzgodnić terminy publikacji kolejnych raportów o światowej nauce dotyczącej klimatu. Organizacja od prawie trzech lat nie może podjąć decyzji w sprawie harmonogramu, choć zwykle takie terminy zatwierdza się w ciągu kilku minut, informuje Kathmandu Post.

Wielu uczestników postrzega spotkanie jako ostatnią szansę na uzgodnienie publikacji raportów przed negocjacjami klimatycznymi ONZ w listopadzie 2028 roku. Wówczas rządy mają ocenić realizację celów porozumienia paryskiego z 2015 roku. Brak zaktualizowanych ocen może pozostawić państwa bez uzgodnionej podstawy naukowej do podejmowania decyzji dotyczących finansowania działań klimatycznych i krajowych celów redukcji emisji.

Spór o harmonogram

IPCC planuje przygotować trzy raporty: o skali i przyczynach zmiany klimatu, o podatności na jej skutki i adaptacji, a także o możliwościach zapobiegania dalszemu ociepleniu. Współprzewodniczący grup roboczych zaproponowali zatwierdzenie wszystkich trzech dokumentów do września 2028 roku.

Wśród państw nalegających na dodatkowy czas są Indie, Kenia, Arabia Saudyjska i Chiny. Wskazują one, że specjalistom z krajów o ograniczonych zasobach trudniej jest terminowo publikować badania i brać urlopy na nieodpłatną pracę w IPCC. Kenijska klimatolożka Joyce Kimutai stwierdziła, że zbyt szybki proces nie byłby inkluzywny.

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Przeciwnicy obecnego harmonogramu chcą przesunąć drugi i trzeci raport na 2029 rok. Ich zdaniem nie ma wystarczająco dużo czasu, aby przeanalizować tysiące badań, uzgodnić sformułowania oraz przejść recenzje ekspertów i rządów.

Różnice polityczne i naukowe

Część zwolenników publikacji do 2028 roku zwraca uwagę, że za dodatkowym czasem aktywnie opowiadają się również duże kraje wydobywające ropę naftową. Szwedzka redaktorka IPCC Lisa Schipper nazwała politykę kluczowym czynnikiem sporu i zasugerowała, że niektóre państwa wykorzystują debatę do opóźniania procesu.

Indyjski przedstawiciel w IPCC Thiagarajan Jayaraman oświadczył, że ocenianie pracy grupy wyłącznie przez pryzmat jej wkładu w negocjacje w 2028 roku byłoby krótkowzroczne.

Kolejne raporty IPCC po raz pierwszy będą zawierać rozdziały o finansowaniu działań klimatycznych oraz reagowaniu na nieodwracalne szkody wyrządzone poszczególnym krajom. Mają również przeanalizować luki w wiedzy dotyczące przekroczenia progu ocieplenia, w tym możliwe skutki usuwania dwutlenku węgla z atmosfery. W 2024 roku średnia globalna temperatura po raz pierwszy była o ponad 1,5°C wyższa niż w okresie przedindustrialnym.

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