Представители 195 государств — членов Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) должны собраться в Аддис-Абебе, Эфиопия, чтобы попытаться согласовать сроки публикации следующих докладов о мировой климатической науке. Организация почти три года не может принять решение по графику, хотя обычно такие сроки утверждают за считанные минуты, сообщает Kathmandu Post.

Многие участники рассматривают встречу как последнюю возможность договориться о выпуске докладов до климатических переговоров ООН в ноябре 2028 года. Тогда правительства должны оценить выполнение целей Парижского соглашения 2015 года. Отсутствие обновленных оценок может оставить государства без согласованной научной основы для решений по климатическому финансированию и национальным целям по сокращению выбросов.

Спор о графике

МГЭИК планирует подготовить три доклада: о масштабах и причинах изменения климата, об уязвимости и адаптации, а также о вариантах предотвращения дальнейшего потепления. Сопредседатели рабочих групп предложили утвердить все три документа к сентябрю 2028 года.

Среди стран, настаивающих на дополнительном времени, — Индия, Кения, Саудовская Аравия и Китай. Они указывают, что специалистам из стран с ограниченными ресурсами сложнее своевременно публиковать исследования и брать отпуск для неоплачиваемой работы в МГЭИК. Кенийская климатолог Джойс Кимутай заявила, что слишком быстрый процесс не был бы инклюзивным.

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Противники нынешнего графика стремятся перенести второй и третий доклады на 2029 год. По их мнению, времени недостаточно, чтобы обработать тысячи исследований, согласовать формулировки и пройти экспертные и правительственные рецензии.

Политические и научные разногласия

Часть сторонников публикации до 2028 года обращает внимание, что за дополнительное время активно выступают также крупные нефтедобывающие страны. Редактор МГЭИК из Швеции Лиза Шиппер назвала политику ключевым фактором спора и предположила, что некоторые государства используют дебаты для затягивания процесса.

Индийский представитель в МГЭИК Тиагараджан Джаяраман заявил, что было бы недальновидно оценивать работу группы только через ее вклад в переговоры 2028 года.

Следующие доклады МГЭИК впервые будут содержать разделы о климатическом финансировании и реагировании на необратимый ущерб, нанесенный отдельным странам. Они также должны рассмотреть пробелы в знаниях о превышении порога потепления, в частности возможные последствия удаления углекислого газа из атмосферы. В 2024 году средняя глобальная температура впервые была более чем на 1,5°C выше доиндустриального уровня.

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