联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）195个成员国的代表将齐聚埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，尝试就下一批全球气候科学报告的发布时间达成一致。该组织近三年来一直未能就时间表作出决定，尽管这类期限通常在几分钟内就能获批，《加德满都邮报》报道。

许多与会者将此次会议视为在2028年11月联合国气候谈判之前就报告发布达成协议的最后机会。届时，各国政府将评估2015年《巴黎协定》目标的落实情况。缺少更新后的评估，可能使各国在气候融资和国家减排目标决策方面缺乏一致认可的科学依据。

围绕时间表的争议

IPCC计划编写三份报告：关于气候变化的规模和原因、脆弱性与适应，以及防止进一步变暖的方案。工作组联合主席提议在2028年9月前批准全部三份文件。

要求获得额外时间的国家包括印度、肯尼亚、沙特阿拉伯和中国。它们指出，资源有限国家的专家更难及时发表研究成果，并请假从事IPCC的无偿工作。肯尼亚气候科学家乔伊斯·基穆泰表示，过于快速的流程将不具包容性。

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现行时间表的反对者希望将第二和第三份报告推迟至2029年。他们认为，没有足够时间处理数千项研究、商定措辞并完成专家和政府审查。

政治和科学分歧

一些支持在2028年前发布报告的人指出，大型产油国也在积极主张给予额外时间。来自瑞典的IPCC编辑莉萨·希珀称，政治是这场争议的关键因素，并认为一些国家正利用辩论拖延进程。

印度IPCC代表蒂亚加拉詹·贾亚拉曼表示，仅通过该小组对2028年谈判的贡献来评估其工作将是短视的。

下一批IPCC报告将首次纳入关于气候融资以及应对对个别国家造成的不可逆损害的章节。报告还应探讨有关超过变暖阈值的知识缺口，特别是从大气中移除二氧化碳可能带来的后果。2024年，全球平均气温首次比工业化前水平高出超过1.5°C。

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