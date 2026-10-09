Минобороны Нидерландов заявило о кибератаках китайских хакеров с использованием ИИ
Китайские хакеры всё активнее используют искусственный интеллект для выявления и эксплуатации уязвимостей в устройствах, подключённых к интернету. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз в социальной сети Х.
«Искусственный интеллект позволяет хакерам быстрее находить и использовать уязвимости. Китайские хакеры также этим пользуются. AIVD (Служба общей разведки и безопасности Нидерландов) и MIVD (Служба военной разведки и безопасности Нидерландов) вновь предупреждают об этом. Благодаря их рекомендациям граждане и предприятия Нидерландов могут лучше защитить себя от этого», — говорится в сообщении.
Как отмечают в Минобороны Нидерландов, разведслужбы ожидают значительного роста числа кибератак со стороны китайских хакеров.
По данным разведывательных служб, целями хакеров становятся устройства на границе сети, в частности межсетевые экраны, VPN-шлюзы и порталы.
Службы отмечают, что китайские хакеры обладают глубокими знаниями о западном аппаратном и программном обеспечении. Они детально изучают такие системы, а иногда получают доступ к секретному исходному коду. Это позволяет им находить уязвимости без ведома производителей.
Для ускорения поиска и эксплуатации уязвимостей хакеры используют искусственный интеллект.
По данным MIVD и AIVD, в течение последних лет китайские хакеры уже неоднократно атаковали через уязвимые сетевые устройства (edge devices) сети различных организаций, в частности в Нидерландах.
Разведывательные службы рекомендуют учреждениям и организациям как можно скорее устанавливать обновления безопасности и внедрять многоуровневую защиту, включая двухэтапную аутентификацию.
Источник: Дилан Ешильгоз
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