Минобороны Нидерландов заявило о кибератаках китайских хакеров с использованием ИИ

Китайские хакеры всё активнее используют искусственный интеллект для выявления и эксплуатации уязвимостей в устройствах, подключённых к интернету. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз в социальной сети Х.

«Искусственный интеллект позволяет хакерам быстрее находить и использовать уязвимости. Китайские хакеры также этим пользуются. AIVD (Служба общей разведки и безопасности Нидерландов) и MIVD (Служба военной разведки и безопасности Нидерландов) вновь предупреждают об этом. Благодаря их рекомендациям граждане и предприятия Нидерландов могут лучше защитить себя от этого», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Минобороны Нидерландов, разведслужбы ожидают значительного роста числа кибератак со стороны китайских хакеров.

По данным разведывательных служб, целями хакеров становятся устройства на границе сети, в частности межсетевые экраны, VPN-шлюзы и порталы.

Службы отмечают, что китайские хакеры обладают глубокими знаниями о западном аппаратном и программном обеспечении. Они детально изучают такие системы, а иногда получают доступ к секретному исходному коду. Это позволяет им находить уязвимости без ведома производителей.

Для ускорения поиска и эксплуатации уязвимостей хакеры используют искусственный интеллект.

По данным MIVD и AIVD, в течение последних лет китайские хакеры уже неоднократно атаковали через уязвимые сетевые устройства (edge devices) сети различных организаций, в частности в Нидерландах.

Разведывательные службы рекомендуют учреждениям и организациям как можно скорее устанавливать обновления безопасности и внедрять многоуровневую защиту, включая двухэтапную аутентификацию.

Источник: Дилан Ешильгоз

Читайте:

Франция провела учения по защите 30 авиабаз от дронов и кибератак.

Япония планирует усилить поиск скрытых кибератак в критической инфраструктуре.

Украина заняла третье место в мире по количеству кибератак.

Читай нас в