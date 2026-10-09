Конгресс украинцев Канады требует запретить въезд в страну российскому хоккеисту Овечкину

Конгресс украинцев Канады (UCC) призвал запретить въезд в страну российскому хоккеисту Александру Овечкину, выступающему за клуб «Вашингтон». Спортсмен снимался в пропагандистских предвыборных видео партии Владимира Путина «Единая Россия»

«То, что Национальная хоккейная лига прославляет Овечкина и игнорирует его поддержку геноцидного режима, является моральным пятном на НХЛ. Но трусость НХЛ никоим образом не освобождает правительство Канады от ответственности за соблюдение закона и обеспечение безопасности канадцев. Министр иммиграции, беженцев и гражданства имеет полномочия запретить сторонникам геноцида въезд в Канаду. UCC призывает Канаду немедленно принять меры и запретить въезд Овечкину и другим сторонникам геноцида, совершаемого Россией против Украины», — заявила президент UCC Александра Хичий.

Конгресс украинцев Канады также призвал поддержать две петиции, зарегистрированные в Палате общин Канады. Их авторы требуют запретить Александру Овечкину въезд в страну и рассмотреть вопрос о введении против него санкций.

Конгресс украинцев Канады предлагает внести Овечкина в санкционный список, ограничить его финансовые операции и право владения имуществом в Канаде, а также ввести бессрочный запрет на въезд в страну без исключений для профессиональных или личных поездок.

Среди оснований для таких требований — многолетняя поддержка хоккеистом Владимира Путина и его участие в предвыборной рекламе партии «Единая Россия» в сентябре 2026 года. Стоит отметить, что Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже находятся под канадскими санкциями.

Об этом сообщает Конгресс украинцев Канады.

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