Бывшего главу разведки Германии подозревают в передаче секретных данных Китаю, — Der Spiegel

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже и разглашении государственных тайн, предположительно контактировал с китайским военным чиновником и передавал ему конфиденциальную информацию.

По данным издания, Ханнинг подозревается в передаче информации с наивысшим уровнем секретности иностранной разведывательной службе, а также в предоставлении конфиденциальных данных представителю китайских вооруженных сил.

Ганнинга обвиняют в том, что в период с 2010 по 2012 год он получил почти 2000 внутренних документов через своего бывшего руководителя аппарата — 64-летнего Манфреда Данкесрайтера.

Как утверждается, часть этих материалов бывший руководитель немецкой разведки использовал для подготовки аналитического документа для офицера иностранной разведывательной службы. По сообщениям СМИ, речь идет о разведывательной структуре Азербайджана.

Генеральная прокуратура Германии также заявила, что Ханнинг находился в «тесном контакте» с сотрудником другой иностранной разведывательной службы. В течение нескольких лет он якобы передавал ему конфиденциальную политическую информацию, частично подготовленную на основе материалов Федеральной разведывательной службы.

По информации Der Spiegel, контакты с бывшим главой BND поддерживал Ван Цзяньчжэн — генерал-майор китайской армии в отставке, который также в течение 23 лет работал военным дипломатом в Германии, Австрии и Швейцарии.

Впервые Ван прибыл в Восточный Берлин в 1987–1990 годах, в конце существования Германской Демократической Республики. После воссоединения Германии он ещё дважды возвращался в эту страну. В последний раз он работал там в период с 2009 по 2013 год.

Сейчас Вана считают одним из самых влиятельных китайских экспертов по вопросам Германии. Он продолжает работать в Китайском институте международных стратегических исследований — государственном аналитическом центре, действующем под эгидой китайских вооруженных сил.

По данным Der Spiegel, Ван Цзяньчжэнь, вероятно, встречался с Августом Ганнингом на нескольких конференциях.

Кроме того, они вместе входили в совет консультантов немецко-китайского экопарка в городе Циндао на востоке Китая.

Предполагаемые контакты Ганнинга с китайским военным чиновником стали предметом расследования в связи с возможной утечкой секретной информации и сотрудничеством с иностранными разведывательными службами. Приведенные сведения основаны на сообщениях СМИ и подозрениях следствия.

Об этом стало известно изданию Der Spiegel.

Напомним, 4 октября ФБР арестовало жительницу Калифорнии Ваньин Чжан, которую подозревают в шпионаже за сыном президента Тайваня. По данным следствия, женщина могла действовать по указанию китайских чиновников.

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