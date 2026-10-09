Ексголову розвідки Німеччини підозрюють у передачі секретних даних Китаю, — Der Spiegel

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Колишній очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Август Ганнінг, якого затримали за підозрою у шпигунстві та розголошенні державних таємниць, імовірно, контактував із китайським військовим посадовцем і передавав йому конфіденційну інформацію.

За даними видання, Ганнінга підозрюють у передачі інформації з найвищим рівнем секретності іноземній розвідувальній службі, а також у наданні чутливих даних представнику китайських збройних сил.

Ганнінга звинувачують у тому, що в період із 2010 до 2012 року він отримав майже 2000 внутрішніх документів через свого колишнього керівника апарату — 64-річного Манфреда Данкесрайтера.

Як стверджується, частину цих матеріалів колишній керівник німецької розвідки використав для підготовки аналітичного документа для офіцера іноземної розвідувальної служби. За повідомленнями ЗМІ, йдеться про розвідувальну структуру Азербайджану.

Генеральна прокуратура Німеччини також заявила, що Ганнінг перебував у «тісному контакті» зі співробітником іншої іноземної розвідувальної служби. Протягом кількох років він нібито передавав йому конфіденційну політичну інформацію, частково підготовлену на основі матеріалів Федеральної розвідувальної служби.

За інформацією Der Spiegel, контакти з колишнім очільником BND підтримував Ван Цзяньчжен — генерал-майор китайської армії у відставці, який також протягом 23 років працював військовим дипломатом у Німеччині, Австрії та Швейцарії.

Уперше Ван прибув до Східного Берліна у 1987–1990 роках, наприкінці існування Німецької Демократичної Республіки. Після возз’єднання Німеччини він ще двічі повертався до країни. Востаннє він працював там у період із 2009 до 2013 року.

Нині Вана вважають одним із найвпливовіших китайських експертів із питань Німеччини. Він продовжує працювати в Китайському інституті міжнародних стратегічних досліджень — державному аналітичному центрі, який діє під егідою китайських збройних сил.

За даними Der Spiegel, Ван Цзяньчжен, імовірно, зустрічався з Августом Ганнінгом на кількох конференціях.

Крім того, вони разом входили до ради консультантів німецько-китайського екопарку в місті Ціндао на сході Китаю.

Імовірні контакти Ганнінга з китайським військовим посадовцем стали частиною розслідування щодо можливого розголошення секретної інформації та співпраці з іноземними розвідувальними службами. Наведені відомості ґрунтуються на повідомленнях ЗМІ та підозрах слідства.

Про це стало відомо виданню Der Spiegel.

Нагадаємо, 4 жовтня ФБР заарештувало мешканку Каліфорнії Ваньїн Чжан, яку підозрюють у шпигунстві за сином президента Тайваню. За даними слідства, жінка могла діяти за вказівкою китайських чиновників.

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