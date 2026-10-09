В Мадриде, Испания, десятки тысяч человек 9 октября приняли участие в марше памяти 87-летней пенсионерки Марикармен Абаскаль. Она умерла в больнице через две недели после выселения из квартиры, в которой прожила 70 лет. По предварительной оценке представительства центрального правительства в регионе Мадрид, в марше приняли участие около 20 тысяч человек.

Как сообщает France 24, участники собрались на площади Пуэрта-дель-Соль, где протестующие разбили лагерь. Там они создали импровизированный мемориал из свечей, цветов и плакатов, после чего колонна направилась к бывшему жилью Абаскаль в районе Ретиро.

Выселение и протесты

Пенсионерка передвигалась на инвалидной коляске. Ее вынесли из квартиры на носилках после того, как компания — владелец жилья — значительно повысила арендную плату. Позднее с компанией было достигнуто соглашение, которое позволяло Абаскаль вернуться домой по более низкой арендной ставке, однако последние дни жизни она провела в больнице.

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Участники марша разных возрастов скандировали лозунги, в том числе: «Это не смерти, это убийства». Возле дома пенсионерки люди оставили цветы и свечи, а также почтили ее память минутой молчания.

Жилье в центре избирательной кампании

Протесты из-за жилищного кризиса поставили вопросы аренды и стоимости недвижимости в центр кампании перед выборами, назначенными на 29 ноября. Левое правительство на прошлой неделе одобрило два декрета, предусматривающих дополнительную защиту уязвимых арендаторов от выселения и автоматическое продление договоров.

Консервативная и ультраправая оппозиция проголосовали против этих мер в парламенте. После этого социалистический премьер-министр Педро Санчес объявил о досрочных выборах. Участники марша критиковали политические силы за неспособность решить проблему доступности жилья.

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