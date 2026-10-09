W Madrycie w Hiszpanii dziesiątki tysięcy osób wzięły 9 października udział w marszu pamięci 87-letniej emerytki Maricarmen Abascal. Zmarła ona w szpitalu dwa tygodnie po eksmisji z mieszkania, w którym mieszkała przez 70 lat. Według wstępnej oceny przedstawicielstwa rządu centralnego w regionie Madrytu w marszu uczestniczyło około 20 tys. osób.

Jak podaje France 24, uczestnicy zebrali się na placu Puerta del Sol, gdzie protestujący rozbili obóz. Utworzyli tam improwizowany pomnik złożony ze świec, kwiatów i plakatów, po czym kolumna ruszyła do dawnego mieszkania Abascal w dzielnicy Retiro.

Eksmisja i protesty

Emerytka poruszała się na wózku inwalidzkim. Została wyniesiona z mieszkania na noszach po tym, jak firma będąca właścicielem lokalu znacząco podniosła czynsz. Później osiągnięto porozumienie z firmą, które pozwalało Abascal wrócić do domu przy niższej stawce czynszu, jednak ostatnie dni życia spędziła w szpitalu.

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Uczestnicy marszu w różnym wieku skandowali hasła, w tym: „To nie zgony, to morderstwa”. Przy domu emerytki ludzie zostawili kwiaty i świece, a także uczcili jej pamięć minutą ciszy.

Mieszkalnictwo w centrum kampanii wyborczej

Protesty związane z kryzysem mieszkaniowym postawiły kwestie czynszów i cen nieruchomości w centrum kampanii przed wyborami zaplanowanymi na 29 listopada. Lewicowy rząd w ubiegłym tygodniu przyjął dwa dekrety przewidujące dodatkową ochronę wrażliwych najemców przed eksmisją oraz automatyczne odnawianie umów.

Konserwatywna i skrajnie prawicowa opozycja zagłosowały w parlamencie przeciwko tym środkom. Następnie socjalistyczny premier Pedro Sanchez ogłosił przedterminowe wybory. Uczestnicy marszu krytykowali siły polityczne za niezdolność do rozwiązania problemu dostępności mieszkań.

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