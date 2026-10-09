10月9日，西班牙马德里数万人参加了纪念87岁退休女性玛丽卡门·阿瓦斯卡尔的游行。她在被赶出居住了70年的公寓两周后于医院去世。根据中央政府驻马德里大区代表机构的初步估计，约有2万人参加了游行。

据法国24台报道，参与者聚集在太阳门广场，抗议者此前在那里扎营。他们在那里用蜡烛、鲜花和标语牌搭建了临时纪念场所，随后队伍前往阿瓦斯卡尔位于丽池区的旧居。

驱逐与抗议

这名退休女性使用轮椅。住房所有公司大幅提高租金后，她被用担架抬出公寓。随后与该公司达成了一项协议，允许阿瓦斯卡尔以较低租金返回家中，但她生命的最后几天是在医院度过的。

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不同年龄的游行参与者高喊口号，其中包括：“这不是死亡，这是谋杀。”在人们在这名退休女性的住所旁留下鲜花和蜡烛，并以一分钟默哀悼念她。

住房成为竞选核心议题

住房危机引发的抗议使租金和房地产价格问题成为11月29日举行的选举前竞选活动的核心。左翼政府上周批准了两项法令，为弱势租户提供额外的防驱逐保护，并规定自动续签合同。

保守派和极右翼反对派在议会中投票反对这些措施。此后，社会党籍首相佩德罗·桑切斯宣布提前举行选举。游行参与者批评政治力量未能解决住房可负担性问题。

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