Словак, объявленный в розыск в Европе, напал на польского пограничника — RMF24

Сотрудники Пограничной службы Польши задержали гражданина Словакии на пункте пропуска в Крощенке. Мужчина находился в розыске на основании европейского ордера на арест.

Задержание гражданина Словакии произошло в понедельник во время прохождения таможенного контроля при выезде из Польши. В ходе проверки данных выяснилось, что словак разыскивается словацкой системой правосудия за насилие в отношении близкого человека. За это преступление ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

За день до попытки выезда из Польши мужчину остановил для дорожной проверки патруль пограничной службы с поста в Устриках-Гурных. Тогда и произошел инцидент – словак напал на сотрудника.

«В ходе этих действий он нарушил физическую неприкосновенность сотрудника пограничной службы, исполнявшего служебные обязанности, и нанес ему телесные повреждения», – подчеркнул пресс-секретарь командира Бещадского подразделения пограничной службы Петр Закеляж.

Задержанного доставили в прокуратуру, где ему были предъявлены обвинения. Мужчина признал свою вину и добровольно согласился на наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года. Кроме того, его обязали уплатить штраф в размере 40 тыс. злотых. Окончательное решение по этому делу примет суд.

Об этом сообщает RMF24.

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