Польське міноборони відкинуло можливість збиття цілей над Україною

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Польща не може самостійно збивати над територією України російські цілі, які прямують до її кордонів. Про це заявив держсекретар Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський на зустрічі з журналістами у Варшаві.

За словами Залевського, для збиття російських цілей над територією України потрібне рішення НАТО.

Тому Польща, за його словами, має працювати над передачею Україні засобів ППО, щоб вона могла самостійно захищати свою територію.

Водночас Залевський визнав, що існує проблема з доступністю ракет PAC-3, здатних перехоплювати балістичні цілі із систем Patriot.

Залевський також підтвердив, що Польща нині розраховує на США як на одного з головних партнерів у сфері оборони.

«Американці виконають свої зобов'язання. Трамп вніс певний елемент нестабільності, але це змусило збільшити витрати на оборону до 5%», — заявив він.

Джерело: ҐРУНТ.

Польща 7 жовтня піднімала військову авіацію через масовану атаку РФ на Україну.

У ніч проти 5 жовтня Румунія та Польща підняли авіацію через російську атаку по Україні. У Румунії два винищувачі F-18 вилетіли на патрулювання після того, як радари зафіксували повітряну ціль біля кордону.

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