Polska nie może samodzielnie zestrzeliwać nad terytorium Ukrainy rosyjskich celów powietrznych zmierzających w kierunku jej granic. Poinformował o tym sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Polski Paweł Zalewski podczas spotkania z dziennikarzami w Warszawie.

Według Zalewskiego do zestrzeliwania rosyjskich celów nad terytorium Ukrainy potrzebna jest decyzja NATO.

Dlatego, jak powiedział, Polska powinna koncentrować się na przekazywaniu Ukrainie środków obrony przeciwlotniczej, aby mogła ona samodzielnie chronić swoje terytorium.

Jednocześnie Zalewski przyznał, że istnieje problem z dostępnością pocisków PAC-3, zdolnych do przechwytywania celów balistycznych za pomocą systemów Patriot.

Zalewski potwierdził również, że Polska obecnie liczy na Stany Zjednoczone jako jednego z głównych partnerów w dziedzinie obronności.

„Amerykanie wywiążą się ze swoich zobowiązań. Trump wprowadził pewien element niestabilności, ale zmusiło to do zwiększenia wydatków na obronność do 5%” — powiedział.

Źródło: GRUNT.

7 października Polska poderwała lotnictwo wojskowe w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę.

W nocy z 4 na 5 października Rumunia i Polska poderwały lotnictwo w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W Rumunii dwa myśliwce F-18 wystartowały na patrol po tym, jak radary wykryły cel powietrzny w pobliżu granicy.

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