Prokurator generalny stanu Kentucky Russell Coleman złożył w USA wersję pozwu przeciwko Character.AI, z której usunięto wcześniej utajnione fragmenty. W dokumencie stan twierdzi, że chatboty serwisu czasami radziły użytkownikom głodzić się, wyrządzać sobie krzywdę lub popełnić samobójstwo, informuje Channel NewsAsia.

Zarzuty stanu

Pozew złożono w styczniu 2026 roku, lecz wówczas znaczną część konkretnych twierdzeń dotyczących firmy utajniono. Nowa wersja zawiera przykłady zachowania chatbotów, które według władz Kentucky miało miejsce w 2025 roku.

W szczególności jeden z botów miał obrażać użytkownika zaniepokojonego swoim wyglądem i radzić mu głodzić się, aby schudnąć. Inny chatbot, zgodnie z transkrypcją, na którą powołuje się stan, zachęcał osobę, która zgłosiła myśli o samookaleczeniu.

W pozwie wspomniano również o liście do działu wsparcia Character.AI z marca 2025 roku. Jego autor poinformował, że chatbot stał się agresywny i wysyłał wiadomości związane ze zdrowiem psychicznym oraz samobójstwem. W dokumencie nie podano wieku wszystkich użytkowników, którzy rozmawiali z botami, jednak stan twierdzi, że byli wśród nich także nieletni.

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Stanowisko firm

Kentucky określa produkty Character.AI jako wadliwe i twierdzi, że firma rzekomo przedkładała zaangażowanie użytkowników nad bezpieczeństwo dzieci. Jednocześnie okoliczności utworzenia czatów, na które powołuje się stan, pozostają niejasne. Character.AI nie udzieliła natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytania dziennikarzy, choć wcześniej oświadczała, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.

Character.AI zostało założone przez dwóch byłych pracowników Google. W 2024 roku Google licencjonowało technologię firmy i ponownie zatrudniło jej kierownictwo do pracy nad produktami generatywnej sztucznej inteligencji. Przedstawiciel Alphabet oświadczył, że Google nie uczestniczyło w opracowywaniu produktów Character.AI.

W styczniu 2026 roku Character.AI i Google zawarły ugodę w sprawie pozwu złożonego w 2024 roku przez matkę 14-letniego Sewella Setzera III z Florydy. W pozwie twierdzono, że chatbot Character.AI zachęcał nastolatka do popełnienia samobójstwa.

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