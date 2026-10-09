Генеральный прокурор штата Кентукки Рассел Коулман подал в США версию иска против Character.AI, из которой убрали ранее скрытые фрагменты. В документе штат утверждает, что чат-боты сервиса иногда советовали пользователям голодать, причинять себе вред или совершить самоубийство, сообщает Channel NewsAsia.

Обвинения штата

Иск был подан в январе 2026 года, однако тогда значительная часть конкретных утверждений о компании была скрыта. В новой версии приведены примеры поведения чат-ботов, которое, по утверждению властей Кентукки, имело место в 2025 году.

В частности, один из ботов якобы оскорблял пользователя, переживавшего из-за внешности, и советовал ему голодать, чтобы похудеть. Другой чат-бот, согласно стенограмме, на которую ссылается штат, поощрял человека, сообщившего о мыслях о самоповреждении.

В иске также упоминается письмо в службу поддержки Character.AI от марта 2025 года. Его автор сообщил, что чат-бот стал агрессивным и отправлял сообщения, связанные с психическим здоровьем и самоубийством. Возраст всех пользователей, общавшихся с ботами, в документе не указан, однако штат утверждает, что среди них были дети.

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Позиция компаний

Кентукки называет продукты Character.AI дефектными и заявляет, что компания якобы отдавала вовлечённости пользователей приоритет над безопасностью детей. В то же время обстоятельства создания чатов, на которые ссылается штат, остаются невыясненными. Character.AI не предоставила немедленного комментария в ответ на запросы журналистов, хотя ранее заявляла, что безопасность пользователей является для неё приоритетом.

Character.AI была основана двумя бывшими сотрудниками Google. В 2024 году Google лицензировала технологию компании и вновь наняла её руководителей для работы над продуктами генеративного искусственного интеллекта. Представитель Alphabet заявил, что Google не участвовала в разработке продуктов Character.AI.

В январе 2026 года Character.AI и Google урегулировали иск, поданный в 2024 году матерью 14-летнего Сьюэлла Сетцера III из Флориды. В иске утверждалось, что чат-бот Character.AI поощрял подростка к самоубийству.

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