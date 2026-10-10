В канадской провинции Квебек сепаратистская партия Parti Québécois сформировала правительство меньшинства по итогам выборов 5 октября. Ее лидер Поль Сен-Пьер Пламондон стал назначенным премьером и заявил, что не будет созывать референдум о суверенитете Квебека, пока президентом США остается Дональд Трамп. Это может отложить голосование как минимум до 2029 года.

Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на CBC News. По данным издания, Пламондон призвал избранных и неизбранных кандидатов партии сохранять мобилизацию на случай новых выборов. Это свидетельствует о том, что правительство меньшинства ожидает политической нестабильности.

Голосование в Альберте

В то же время 19 октября избиратели в Альберте должны решить, следует ли провинции добиваться выхода из состава Канады. The Rio Times отмечает, что голосование, как ожидается, покажет уровень отчуждения на западе Канады, а не обязательно создаст мандат на отделение.

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Премьер-министр Канады Марк Карни, лидер консерваторов Пьер Пуальевр, премьер Альберты Даниэль Смит и премьер Саскачевана Скотт Мо отвергли призыв Илона Маска к отделению Квебека, Альберты и Саскачевана. По данным CBC News, Карни заявил, что будущее Канады будут решать канадцы и жители Квебека.

Давление на экономику

Политические споры происходят на фоне ухудшения ситуации на канадском рынке труда. По данным Statistics Canada, о которых сообщила La Presse, в сентябре занятость в стране сократилась на 68 тысяч человек, а уровень безработицы вырос до 6,5%. В Квебеке число рабочих мест сократилось на 49 тысяч, а безработица достигла 6%.

В США годовые инфляционные ожидания потребителей, по данным Мичиганского университета, в октябре выросли до 4,7% против 4,6% в сентябре. Пятилетние ожидания повысились с 3,4% до 3,5%.

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