В Польше экс-президент Анджей Дуда раскритиковал премьер-министра Дональда Туска из-за якобы отсутствия реакции на отчет Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором, в частности, говорится о радикализации молодых людей. В публикации на платформе X Дуда заявил, что глава правительства якобы держал этот документ на своем столе в течение полугода, однако ничего не сделал.

Как сообщает Interia, Дуда также связал нынешнюю реакцию властей на сообщения о насилии в школах с политической атмосферой предыдущих лет. Он заявил, что Туск в 2010 году якобы терпимо относился к грубости и насилию в отношении людей, защищавших крест на Краковском предместье в Варшаве. Экс-президент также обвинил политических оппонентов в разжигании ненависти и заявил, что премьер, по его мнению, разрушает социальную ткань Польши.

Ответ представителя правительства

На заявления Дуды ответил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский. Он отметил, что отчет, на который ссылается экс-президент, регулярно упоминают и цитируют уже почти полгода.

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По словам Добжиньского, в начале мая он сообщал, что ABW после многолетнего перерыва возобновило публикацию открытой части отчета о своей деятельности. Документ, по его словам, содержит оценку наиболее серьезных угроз безопасности Польши, в том числе связанных с деятельностью российских спецслужб.

Что указано в отчете ABW

Добжиньский также обратил внимание на положения отчета об опасной радикализации молодых людей и их увлечении терроризмом. В завершение он посоветовал Дуде следить за его профилем в социальных сетях, чтобы быть информированным о работе польских спецслужб и не делать, по его оценке, неточных комментариев.

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