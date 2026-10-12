В Южной Корее рейтинг одобрения работы президента Ли Чжэ Мёна снизился вторую неделю подряд — до 35,2%. Это на 2,2 процентного пункта меньше, чем неделей ранее, сообщает Korea Herald со ссылкой на опрос Realmeter.

Результаты опроса

Исследование провели среди 1504 совершеннолетних респондентов по всей стране со вторника по четверг прошлой недели. Доля тех, кто негативно оценивает работу президента, выросла на 1,6 процентного пункта — до 61,4%.

Погрешность опроса о деятельности президента составила 2,5 процентного пункта при уровне доверия 95%.

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Факторы падения рейтинга

В Realmeter связали снижение показателя с вниманием во время парламентских аудитов к спорам вокруг независимости судебной власти с участием председателя Верховного суда Чо Хи Дэ, разногласиями между политическими силами по поводу взрывов мин в демилитаризованной зоне, а также ростом цен на аренду и жилье в столичном регионе Сеула.

Поддержка партий

В отдельном опросе 1004 взрослых, проведенном в среду и четверг, поддержка правящей Демократической партии уменьшилась на 7 процентных пунктов — до 35,5%. В то же время рейтинг главной оппозиционной Партии народной власти вырос на 2,9 процентного пункта и достиг 41,3%. Погрешность этого исследования составила 3,1 процентного пункта при уровне доверия 95%.

Оба опроса Realmeter были проведены по заказу Asia Business Daily.

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