李在明总统支持率降至35.2%——《韩国先驱报》

在韩国，总统李在明的施政支持率连续第二周下降，降至35.2%。据《韩国先驱报》报道，援引Realmeter的民调数据，这比一周前低2.2个百分点。

民调结果

该调查于上周二至周四在全国范围内对1504名成年受访者进行。对总统施政表现持负面评价的受访者比例上升1.6个百分点，至61.4%。

这项关于总统施政表现的调查在95%置信水平下的误差范围为2.5个百分点。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

支持率下降的因素

Realmeter将该指标下降与议会审计期间对涉及最高法院院长曹喜大的司法独立争议的关注、政治力量围绕非军事区地雷爆炸的争执，以及首尔首都圈租金和住房价格上涨联系起来。

政党支持率

在另一项于周三和周四对1004名成年人进行的调查中，执政的共同民主党支持率下降7个百分点，至35.5%。与此同时，主要反对党国民力量党的支持率上升2.9个百分点，达到41.3%。该调查在95%置信水平下的误差范围为3.1个百分点。

Realmeter的两项调查均受Asia Business Daily委托进行。

关注我们在