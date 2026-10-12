Рейтинг президента Лі Чже Мьона знизився до 35,2% — Korea Herald

У Південній Кореї рейтинг схвалення роботи президента Лі Чже Мьона знизився другий тиждень поспіль — до 35,2%. Це на 2,2 відсоткового пункту менше, ніж тижнем раніше, повідомляє Korea Herald з посиланням на опитування Realmeter.

Результати опитування

Дослідження провели серед 1504 повнолітніх респондентів по всій країні з вівторка по четвер минулого тижня. Частка тих, хто негативно оцінює роботу президента, зросла на 1,6 відсоткового пункту — до 61,4%.

Похибка опитування щодо діяльності президента становить 2,5 відсоткового пункту за рівня довіри 95%.

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Фактори падіння рейтингу

У Realmeter пов’язали зниження показника з увагою під час парламентських аудитів до суперечок навколо незалежності судової влади за участю голови Верховного суду Чо Хі Де, спорів між політичними силами щодо вибухів мін у демілітаризованій зоні та зростання цін на оренду й житло в столичному регіоні Сеула.

Підтримка партій

В окремому опитуванні 1004 дорослих, проведеному в середу та четвер, підтримка правлячої Демократичної партії зменшилася на 7 відсоткових пунктів — до 35,5%. Водночас рейтинг головної опозиційної Партії народної влади зріс на 2,9 відсоткового пункту і сягнув 41,3%. Похибка цього дослідження становила 3,1 відсоткового пункту за рівня довіри 95%.

Обидва опитування Realmeter провів на замовлення Asia Business Daily.

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