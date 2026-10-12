W Korei Południowej wskaźnik poparcia dla pracy prezydenta Lee Jae-myunga spadł drugi tydzień z rzędu — do 35,2%. To o 2,2 punktu procentowego mniej niż tydzień wcześniej, podaje Korea Herald, powołując się na sondaż Realmeter.

Wyniki sondażu

Badanie przeprowadzono wśród 1504 pełnoletnich respondentów w całym kraju, od wtorku do czwartku ubiegłego tygodnia. Odsetek osób negatywnie oceniających pracę prezydenta wzrósł o 1,6 punktu procentowego — do 61,4%.

Margines błędu badania dotyczącego działalności prezydenta wyniósł 2,5 punktu procentowego przy poziomie ufności 95%.

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Czynniki spadku poparcia

W Realmeter powiązano spadek wskaźnika z uwagą poświęconą podczas audytów parlamentarnych kontrowersjom wokół niezależności sądownictwa z udziałem prezesa Sądu Najwyższego Cho Hee-dae, sporom między siłami politycznymi dotyczącym eksplozji min w strefie zdemilitaryzowanej oraz wzrostowi cen najmu i mieszkań w stołecznym regionie Seulu.

Poparcie dla partii

W odrębnym sondażu wśród 1004 dorosłych, przeprowadzonym w środę i czwartek, poparcie dla rządzącej Partii Demokratycznej zmniejszyło się o 7 punktów procentowych — do 35,5%. Jednocześnie notowania głównej opozycyjnej Partii Władzy Ludowej wzrosły o 2,9 punktu procentowego i osiągnęły 41,3%. Margines błędu tego badania wyniósł 3,1 punktu procentowego przy poziomie ufności 95%.

Oba sondaże Realmeter przeprowadzono na zlecenie Asia Business Daily.

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