Король Иордании Абдалла II прибыл в Австралию с двухдневным официальным визитом — первым в страну за последнее десятилетие. Поездка должна быть посвящена укреплению двустороннего сотрудничества в сфере обороны, региональной безопасности и торговли, сообщает Anadolu Agency.

Встречи в Канберре

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе должен принять иорданского монарха в Канберре. Также запланированы встречи с генерал-губернатором Сэм Мостин, высокопоставленными чиновниками правительства и парламентариями, сообщило государственное агентство Иордании Petra.

В офисе премьер-министра Австралии заявили, что программа визита предусматривает оборонные и культурные мероприятия. Албанезе подчеркнул важность постоянного сотрудничества двух стран в сфере обороны и безопасности в условиях растущей неопределенности в мире.

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Безопасность и торговля

Канберра и Амман также стремятся развивать взаимодействие в предоставлении гуманитарной помощи, борьбе с терроризмом, энергетике и вопросах окружающей среды. Обе страны участвуют в международной коалиции против «Исламского государства» и в иорданском формате безопасности «Акабский процесс».

Австралия и Иордания установили дипломатические отношения в 1975 году. Объем двусторонней торговли товарами и услугами в 2024–2025 годах составил 348,7 млн австралийских долларов, в том числе экспорт Австралии — 217,2 млн, а импорт — 131,5 млн. Среди основных товаров в торговле — мясо и удобрения.

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