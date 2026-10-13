Król Jordanii Abdullah II przybył do Australii z dwudniową oficjalną wizytą — pierwszą w tym kraju od ostatniej dekady. Podróż ma być poświęcona wzmocnieniu współpracy dwustronnej w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa regionalnego i handlu, informuje Anadolu Agency.

Spotkania w Canberze

Premier Australii Anthony Albanese ma przyjąć jordańskiego monarchę w Canberze. Zaplanowano również spotkania z gubernator generalną Sam Mostyn, wysokimi rangą przedstawicielami rządu i parlamentarzystami, podała jordańska państwowa agencja Petra.

Biuro premiera Australii oświadczyło, że program wizyty obejmuje wydarzenia obronne i kulturalne. Albanese podkreślił znaczenie stałej współpracy obu krajów w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w warunkach rosnącej niepewności na świecie.

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Bezpieczeństwo i handel

Canberra i Amman dążą także do rozwijania współpracy w zakresie udzielania pomocy humanitarnej, walki z terroryzmem, energetyki i kwestii środowiskowych. Oba kraje uczestniczą w międzynarodowej koalicji przeciwko „Państwu Islamskiemu” oraz w jordańskim formacie bezpieczeństwa „Proces z Akaby”.

Australia i Jordania ustanowiły stosunki dyplomatyczne w 1975 roku. Wartość dwustronnego handlu towarami i usługami w latach 2024–2025 wyniosła 348,7 mln dolarów australijskich, w tym eksport Australii — 217,2 mln, a import — 131,5 mln. Do głównych towarów w handlu należą mięso i nawozy.

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