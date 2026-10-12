Лукаш Гибала стал президентом Кракова — RMF24

В Кракове, Польша, Лукаш Гибала победил во втором туре досрочных выборов президента города. Официальные результаты объявили после подсчета данных со всех 454 избирательных участков, сообщает RMF24.

Досрочные выборы

Гибала одержал победу над Моникой Пёнтковской. Досрочные выборы провели после майского референдума, на котором жители Кракова поддержали отзыв с должности президента города Александра Мишальского.

В первом туре, состоявшемся 27 сентября, Лукаш Гибала получил 36,38% голосов, а Моника Пёнтковская — 29,91%. Третьим стал Михал Древницкий от партии «Право и справедливость» с результатом 17,50% голосов.

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Первые заявленные решения

Гибала уже назвал первые два шага после вступления в должность. Он планирует защитить почти 200 гектаров зеленых территорий в долине Прудника, где, по его словам, должен быть создан парк, а не жилая застройка.

Также новоизбранный президент Кракова заявил о намерении вернуть прежние тарифы на проезд в городском транспорте, в частности восстановить 20-минутный билет. Ранее срок его действия сократили до 15 минут. Гибала отметил, что уже сформировал команду сотрудников и готов быстро приступить к работе.

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