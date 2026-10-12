Президентом Кракова став Лукаш Гібала — RMF24

У Кракові, Польща, Лукаш Гібала переміг у другому турі дострокових виборів президента міста. Офіційні результати оголосили після підрахунку даних з усіх 454 виборчих дільниць, повідомляє RMF24.

Дострокові вибори

Гібала здобув перемогу над Монікою Пйонтковською. Дострокові вибори провели після травневого референдуму, на якому жителі Кракова підтримали відкликання з посади президента міста Александра Мішальського.

У першому турі, що відбувся 27 вересня, Лукаш Гібала отримав 36,38% голосів, а Моніка Пйонтковська — 29,91%. Третім став Міхал Древніцький від партії «Право і справедливість» із результатом 17,50% голосів.

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Перші заявлені рішення

Гібала вже назвав два перші кроки після вступу на посаду. Він планує захистити майже 200 гектарів зелених територій у долині Прудніка, де, за його словами, має бути створено парк, а не житлова забудова.

Також новообраний президент Кракова заявив про намір повернути попередні тарифи на проїзд у міському транспорті, зокрема відновити 20-хвилинний квиток. Раніше його дію скоротили до 15 хвилин. Гібала зазначив, що вже сформував команду співробітників і готовий швидко розпочати роботу.

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