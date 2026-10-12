IFS: Британії можуть знадобитися £35 млрд податків або скорочень — The Guardian

Інститут фіскальних досліджень (IFS) попередив, що уряду Великої Британії можуть знадобитися підвищення податків або скорочення соціальних виплат приблизно на 35 млрд фунтів стерлінгів. Такі заходи, за оцінкою інституту, будуть потрібні для компенсації інфляційного тиску та виконання плану збільшити оборонні витрати до 3% ВВП до 2030 року, повідомляє The Guardian.

Вплив інфляції та оборонних витрат

IFS зазначив, що вища інфляція на тлі війни на Близькому Сході зменшує реальну вартість видатків державних відомств. Уряд має або збільшити фінансування чинних планів витрат, або допустити суттєве скорочення видатків у реальному вимірі до кінця десятиліття.

На думку аналітиків інституту, збереження загальних обсягів витрат без змін означатиме падіння якості або обсягу частини державних послуг. Якщо ж оборонні видатки зростатимуть у межах тих самих сум, такі скорочення будуть ще більшими.

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Застереження щодо бюджету

Директорка IFS Гелен Міллер заявила, що закладати неявні скорочення, які уряд не збирається реалізовувати, означало б перетворити бюджет на «витвір вигадки». Інститут закликав канцлера Джона Гілі окреслити реалістичні межі фінансування державних послуг уже в бюджеті 28 жовтня, а не відкладати ключові рішення до наступного огляду видатків.

Перед бюджетом також обговорюють запас для дотримання головного фіскального правила Лейбористської партії — збалансувати поточні державні витрати й доходи у 2029–2030 роках. IFS підрахував, що зростання витрат на обслуговування боргу може додати 10 млрд фунтів до запозичень у цей період, проте вища інфляція також збільшить податкові надходження. У результаті запас для дотримання правила може скоротитися на 4 млрд фунтів.

У Міністерстві фінансів Великої Британії заявили, що канцлер зосереджений на підтримці бізнесу, допомозі з вартістю життя та дотриманні фіскальних правил із запасом на випадок невизначеності. Оновлений прогноз Управління бюджетної відповідальності мають оприлюднити разом із бюджетом у жовтні.

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