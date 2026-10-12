IFS：英国或需350亿英镑加税或削减开支——《卫报》

财政研究所（IFS）警告称，英国政府可能需要通过增税或削减社会福利筹集约350亿英镑。该研究所评估认为，为抵消通胀压力并落实到2030年将国防开支提高至国内生产总值3%的计划，将需要采取这些措施，《卫报》报道。

通胀和国防开支的影响

IFS指出，在中东战争的背景下，较高的通胀正在降低政府部门支出的实际价值。政府要么增加对现有支出计划的资金支持，要么允许在本十年末之前实际支出大幅减少。

该研究所的分析人士认为，维持总体支出规模不变将意味着部分公共服务的质量或数量下降。如果国防开支在相同的总额内增加，这些削减将会更大。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

预算警告

IFS主任海伦·米勒表示，将政府不打算实施的隐性削减纳入预算，意味着把预算变成“一部虚构作品”。该研究所敦促财政大臣约翰·希利在10月28日的预算中就明确公共服务资金的现实限度，而不是将关键决定推迟到下一次支出审查。

在预算公布前，各方还在讨论遵守工党主要财政规则的余量——在2029至2030年实现经常性公共支出与收入平衡。IFS计算称，债务偿还成本上升可能在此期间使借款增加100亿英镑，但更高的通胀也将增加税收收入。因此，遵守该规则的余量可能减少40亿英镑。

英国财政部表示，财政大臣正专注于支持企业、帮助应对生活成本，并在遵守财政规则时为不确定性留出缓冲。预算责任办公室更新后的预测预计将于10月与预算一同公布。

关注我们在