Институт фискальных исследований (IFS) предупредил, что правительству Великобритании могут потребоваться повышение налогов или сокращение социальных выплат примерно на 35 млрд фунтов стерлингов. По оценке института, такие меры потребуются для компенсации инфляционного давления и выполнения плана по увеличению расходов на оборону до 3% ВВП к 2030 году, сообщает The Guardian.

Влияние инфляции и расходов на оборону

IFS отметил, что более высокая инфляция на фоне войны на Ближнем Востоке снижает реальную стоимость расходов государственных ведомств. Правительство должно либо увеличить финансирование действующих планов расходов, либо допустить существенное сокращение расходов в реальном выражении к концу десятилетия.

По мнению аналитиков института, сохранение общих объёмов расходов без изменений будет означать снижение качества или объёма части государственных услуг. Если расходы на оборону будут расти в пределах тех же сумм, эти сокращения будут ещё больше.

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Предупреждение относительно бюджета

Директор IFS Хелен Миллер заявила, что закладывать неявные сокращения, которые правительство не собирается реализовывать, означало бы превратить бюджет в «произведение вымысла». Институт призвал канцлера Джона Хили обозначить реалистичные пределы финансирования государственных услуг уже в бюджете 28 октября, а не откладывать ключевые решения до следующего обзора расходов.

Перед бюджетом также обсуждается запас для соблюдения главного фискального правила Лейбористской партии — сбалансировать текущие государственные расходы и доходы в 2029–2030 годах. IFS подсчитал, что рост расходов на обслуживание долга может добавить 10 млрд фунтов к заимствованиям в этот период, однако более высокая инфляция также увеличит налоговые поступления. В результате запас для соблюдения правила может сократиться на 4 млрд фунтов.

В Министерстве финансов Великобритании заявили, что канцлер сосредоточен на поддержке бизнеса, помощи с расходами на жизнь и соблюдении фискальных правил с запасом на случай неопределённости. Обновлённый прогноз Управления бюджетной ответственности должны опубликовать вместе с бюджетом в октябре.

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