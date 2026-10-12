Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал преступлением против государства выводы прокуратуры относительно использования шпионского программного обеспечения Pegasus. По данным прокуроров, информация, передаваемая системой, покидала территорию Польши, а израильская компания-производитель NSO Group потенциально могла иметь доступ к чувствительной информации. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Выводы прокуратуры

Национальная прокуратура Польши сообщила о выводах расследования, которое продолжается с марта 2024 года. Она сослалась на анализ Агентства внутренней безопасности Польши (ABW). По данным следствия, Центральное антикоррупционное бюро, использовавшее Pegasus, не имело полного контроля над работой системы.

Прокуроры также заявили, что NSO Group могла иметь доступ к инфраструктуре для обработки и хранения оперативных данных. В видео в социальной сети X Туск назвал эти обстоятельства одним из крупнейших скандалов в польской истории после падения коммунизма. Он также утверждал, что NSO Group сотрудничала с израильскими службами безопасности.

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Проверка использования Pegasus

После прихода к власти в 2023 году коалиция Туска начала расследование утверждений о том, что предыдущее правительство партии «Право и справедливость» приобрело Pegasus за государственные средства и использовало систему для слежки за политическими оппонентами и журналистами.

Бывший министр юстиции Збигнев Зёбро и другие высокопоставленные чиновники предыдущей администрации отрицают нарушения. Они настаивают, что система была необходима для национальной безопасности и применялась только с разрешения суда. В то же время глава парламентского расследования заявил, что судьи, санкционировавшие использование Pegasus, не до конца понимали возможности программного обеспечения для слежки.

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