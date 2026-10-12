波兰总理唐纳德·图斯克称，检方关于使用 Pegasus 间谍软件的调查结论是危害国家的犯罪行为。检方表示，该系统传输的信息离开了波兰领土，以色列制造商 NSO Group 可能能够接触敏感信息。据阿纳多卢通讯社报道。

检方结论

波兰国家检察院公布了自2024年3月以来持续进行的调查结论。该机构援引了波兰国内安全局（ABW）的分析。根据调查，使用 Pegasus 的中央反腐败局并未完全控制该系统的运行。

检方还表示，NSO Group 可能能够接触用于处理和存储行动数据的基础设施。图斯克在社交网络 X 上发布的视频中称，这些情况是共产主义垮台后波兰历史上最大的丑闻之一。他还声称，NSO Group 与以色列安全部门合作。

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核查 Pegasus 的使用情况

图斯克领导的联盟于2023年上台后，开始调查有关前任法律与公正党政府使用公共资金购买 Pegasus，并利用该系统监控政治对手和记者的说法。

前司法部长兹比格涅夫·焦布罗及前一届政府的其他高级官员否认存在违法行为。他们坚持认为，该系统对国家安全是必要的，并且只在获得法院许可后使用。与此同时，议会调查负责人表示，批准使用 Pegasus 的法官并未完全了解该监控软件的功能。

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