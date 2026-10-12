Туск назвав передавання даних Pegasus за кордон злочином проти держави — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав злочином проти держави висновки прокуратури щодо використання шпигунського програмного забезпечення Pegasus. За даними прокурорів, інформація, яку передавала система, залишала територію Польщі, а ізраїльська компанія-виробник NSO Group потенційно могла мати доступ до чутливої інформації. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Висновки прокуратури

Національна прокуратура Польщі повідомила про висновки розслідування, яке триває з березня 2024 року. Вона послалася на аналіз Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW). За даними слідства, Центральне антикорупційне бюро, яке використовувало Pegasus, не мало повного контролю над роботою системи.

Прокурори також заявили, що NSO Group могла мати доступ до інфраструктури для обробки та зберігання оперативних даних. У відео в соцмережі X Туск назвав ці обставини одним із найбільших скандалів у польській історії після падіння комунізму. Він також стверджував, що NSO Group співпрацювала з ізраїльськими службами безпеки.

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Перевірка використання Pegasus

Після приходу до влади у 2023 році коаліція Туска почала розслідування тверджень про те, що попередній уряд партії «Право і справедливість» придбав Pegasus за державні кошти та використовував систему для стеження за політичними опонентами й журналістами.

Колишній міністр юстиції Збігнєв Зьобро та інші високопосадовці попередньої адміністрації заперечують порушення. Вони наполягають, що система була необхідною для національної безпеки та застосовувалася лише за дозволом суду. Водночас голова парламентського розслідування заявив, що судді, які санкціонували використання Pegasus, не до кінця розуміли можливості програмного забезпечення для стеження.

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