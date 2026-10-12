Instytut Studiów Fiskalnych (IFS) ostrzegł, że rząd Wielkiej Brytanii może potrzebować podwyżek podatków lub cięć świadczeń socjalnych o wartości około 35 mld funtów. Według instytutu takie działania będą konieczne, aby zrekompensować presję inflacyjną i zrealizować plan zwiększenia wydatków na obronność do 3% PKB do 2030 roku, informuje The Guardian.

Wpływ inflacji i wydatków na obronność

IFS zauważył, że wyższa inflacja w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie zmniejsza realną wartość wydatków resortów rządowych. Rząd musi albo zwiększyć finansowanie obecnych planów wydatkowych, albo dopuścić do znacznego spadku wydatków w ujęciu realnym do końca dekady.

Zdaniem analityków instytutu utrzymanie łącznych poziomów wydatków bez zmian będzie oznaczało spadek jakości lub zakresu części usług publicznych. Jeśli wydatki na obronność będą rosły w ramach tych samych kwot, cięcia te będą jeszcze większe.

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Ostrzeżenie dotyczące budżetu

Dyrektorka IFS Helen Miller stwierdziła, że uwzględnianie ukrytych cięć, których rząd nie zamierza wdrażać, oznaczałoby przekształcenie budżetu w „dzieło fikcji”. Instytut wezwał kanclerza Johna Healeya do określenia realistycznych granic finansowania usług publicznych już w budżecie 28 października, zamiast odkładać kluczowe decyzje do kolejnego przeglądu wydatków.

Przed budżetem omawiany jest również margines na przestrzeganie głównej reguły fiskalnej Partii Pracy — zrównoważenie bieżących wydatków publicznych i dochodów w latach 2029–2030. IFS obliczył, że rosnące koszty obsługi długu mogą zwiększyć pożyczki o 10 mld funtów w tym okresie, jednak wyższa inflacja zwiększy również wpływy podatkowe. W rezultacie margines na spełnienie tej reguły może zmniejszyć się o 4 mld funtów.

Brytyjskie Ministerstwo Finansów oświadczyło, że kanclerz koncentruje się na wspieraniu biznesu, pomocy w związku z kosztami życia oraz przestrzeganiu reguł fiskalnych z marginesem na wypadek niepewności. Zaktualizowana prognoza Urzędu Odpowiedzialności Budżetowej ma zostać opublikowana wraz z budżetem w październiku.

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