Wielka Brytania i UE przeprowadzą szczyt w Brukseli 20 listopada — Politico Europe
Wielka Brytania i Unia Europejska przeprowadzą coroczny szczyt przywódców 20 listopada w Brukseli w Belgii. Datę spotkania potwierdził premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham w oświadczeniu w Izbie Gmin w poniedziałek, informuje Politico.
Porozumienia do sfinalizowania
Strony zamierzają wykorzystać spotkanie do ostatecznego uzgodnienia nowych porozumień dotyczących handlu produktami rolno-spożywczymi, systemów handlu emisjami oraz programu mobilności młodzieży.
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Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa również potwierdził organizację szczytu 20 listopada. Oświadczył, że Unia Europejska i Wielka Brytania są partnerami, których łączą wspólne wartości i interesy.
Oświadczenie przewodniczącego Rady Europejskiej
Według Costy bezpieczeństwo i dobrobyt UE oraz Wielkiej Brytanii są ściśle powiązane, dlatego silne partnerstwo między nimi jest konieczne. Zaznaczył, że pogłębienie współpracy może wzmocnić zdolność stron do reagowania na współczesne wyzwania, zwiększać odporność i sprzyjać stabilności w Europie i poza nią.