Великобритания и Европейский союз проведут ежегодный саммит лидеров 20 ноября в Брюсселе, Бельгия. Дату встречи подтвердил премьер-министр Великобритании Энди Бернем в заявлении в Палате общин в понедельник, сообщает Politico.

Соглашения для окончательного согласования

Стороны намерены использовать встречу для окончательного согласования новых соглашений по торговле агропродовольственными товарами, системам торговли выбросами и программе молодежной мобильности.

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Председатель Европейского совета Антониу Кошта также подтвердил проведение саммита 20 ноября. Он заявил, что Европейский союз и Великобритания являются партнерами, которых объединяют общие ценности и интересы.

Заявление председателя Евросовета

По словам Кошты, безопасность и процветание ЕС и Великобритании тесно взаимосвязаны, поэтому прочное партнерство между ними необходимо. Он отметил, что углубление сотрудничества может усилить способность сторон реагировать на современные вызовы, укреплять устойчивость и способствовать стабильности в Европе и за ее пределами.

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