W Indiach w poniedziałek partie opozycyjne i tysiące ich zwolenników wyruszyły marszem w kierunku Sądu Najwyższego kraju. Do pochodu dołączyli również zwolennicy tak zwanego młodzieżowego ruchu „karaluchów”.

Protest w sprawie list wyborczych

Powodem akcji było niedawne usunięcie milionów nazwisk z list wyborczych. Jak informuje France 24, marsz był kolejnym przejawem oburzenia decyzją o rewizji tych list.

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Żądania wobec organu wyborczego

Krytycy uważają, że usunięcie nazwisk może być korzystne dla partii rządzącej premiera Narendry Modiego. Jest to ocena krytyków, a nie fakt ustalony w materiale.

Domagają się oni również dymisji szefa indyjskiego organu wyborczego, oskarżając go o niewłaściwe działania. Reportaż France 24 przygotowała korespondentka w Nowym Delhi Navodita Kumari.

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