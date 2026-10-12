W India tysiące ruszyły do sądu w sprawie list wyborczych — France 24
W Indiach w poniedziałek partie opozycyjne i tysiące ich zwolenników wyruszyły marszem w kierunku Sądu Najwyższego kraju. Do pochodu dołączyli również zwolennicy tak zwanego młodzieżowego ruchu „karaluchów”.
Protest w sprawie list wyborczych
Powodem akcji było niedawne usunięcie milionów nazwisk z list wyborczych. Jak informuje France 24, marsz był kolejnym przejawem oburzenia decyzją o rewizji tych list.
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Żądania wobec organu wyborczego
Krytycy uważają, że usunięcie nazwisk może być korzystne dla partii rządzącej premiera Narendry Modiego. Jest to ocena krytyków, a nie fakt ustalony w materiale.
Domagają się oni również dymisji szefa indyjskiego organu wyborczego, oskarżając go o niewłaściwe działania. Reportaż France 24 przygotowała korespondentka w Nowym Delhi Navodita Kumari.