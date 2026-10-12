В Индии тысячи направились к суду из-за списков избирателей — France 24
В Индии в понедельник оппозиционные партии и тысячи их сторонников направились маршем к Верховному суду страны. К шествию также присоединились сторонники так называемого молодежного движения «тараканов».
Протест из-за списков избирателей
Причиной акции стало недавнее исключение миллионов имен из списков избирателей. Как сообщает France 24, марш стал очередным проявлением возмущения решением о пересмотре этих списков.
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Требования к избирательному органу
Критики считают, что исключение имен может быть выгодно правящей партии премьер-министра Нарендры Моди. Это оценка критиков, а не установленный в материале факт.
Они также требуют отставки главы избирательного органа Индии, обвиняя его в ненадлежащих действиях. Репортаж France 24 подготовила корреспондентка в Нью-Дели Наводита Кумари.