В Индии в понедельник оппозиционные партии и тысячи их сторонников направились маршем к Верховному суду страны. К шествию также присоединились сторонники так называемого молодежного движения «тараканов».

Протест из-за списков избирателей

Причиной акции стало недавнее исключение миллионов имен из списков избирателей. Как сообщает France 24, марш стал очередным проявлением возмущения решением о пересмотре этих списков.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Требования к избирательному органу

Критики считают, что исключение имен может быть выгодно правящей партии премьер-министра Нарендры Моди. Это оценка критиков, а не установленный в материале факт.

Они также требуют отставки главы избирательного органа Индии, обвиняя его в ненадлежащих действиях. Репортаж France 24 подготовила корреспондентка в Нью-Дели Наводита Кумари.

Читай нас в