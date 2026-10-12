Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył, że prawdopodobny plan wymierzony w bazę lotniczą RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire z dużym prawdopodobieństwem był koordynowany w Iranie, a niemal na pewno kierował nim Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Powiedział o tym 12 października w parlamencie, poinformowała Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Zatrzymania w pobliżu bazy lotniczej

Incydent w pobliżu bazy Fairford rozpoczął się rano 27 września, gdy policja zatrzymała pięciu Brytyjczyków w wieku około 20 lat. Podejrzewano ich o przestępstwa związane z terroryzmem i materiałami wybuchowymi.

Później cała piątka została zwolniona bez postawienia zarzutów za kaucją na surowych warunkach. Policja oświadczyła również, że rozważa możliwy udział obcego państwa w tej sprawie.

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Reakcja Londynu i Waszyngtonu

W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zagrożenie związane z Iranem doprowadziło do wycofania amerykańskich bombowców B-1 z bazy lotniczej. Amerykańscy urzędnicy również poinformowali Reuters o podejrzewanym planie związanym z Iranem, dotyczącym ataku dronami.

Burnham oświadczył, że brytyjskie władze nie będą tolerować takich zagrożeń na terytorium kraju. Obiecał przeciwdziałać wykorzystywaniu przez Iran sieci przestępczych, w tym podejmować działania przeciwko ich finansowaniu, a także wprowadzić dodatkowe sankcje, aby ograniczyć możliwości Iranu i IRGC wyrządzania szkód Wielkiej Brytanii.

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