Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что предполагаемый план, направленный против авиабазы Королевских ВВС Фэрфорд в графстве Глостершир, с высокой вероятностью координировался в Иране, а почти наверняка им руководил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом он заявил 12 октября в парламенте, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Задержания возле авиабазы

Инцидент возле базы Фэрфорд начался утром 27 сентября, когда полиция задержала пятерых британцев в возрасте около 20 лет. Их подозревали в правонарушениях, связанных с терроризмом и взрывчатыми веществами.

Позднее всех пятерых отпустили без предъявления обвинений под залог на строгих условиях. Полиция также заявила, что рассматривает возможную причастность иностранного государства к этому делу.

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Реакция Лондона и Вашингтона

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что угроза, связанная с Ираном, привела к выводу американских бомбардировщиков B-1 с авиабазы. Американские чиновники также сообщили Reuters о предполагаемом связанном с Ираном плане атаки с использованием дронов.

Бернем заявил, что британские власти не будут терпеть такие угрозы на территории страны. Он пообещал противодействовать использованию Ираном преступных сетей, в частности принимать меры против их финансирования, а также ввести дополнительные санкции, чтобы ограничить возможности Ирана и КСИР причинять вред Великобритании.

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