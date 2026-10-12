Izraelskie siły wojskowe wkroczyły na tereny wiejskie syryjskiej prowincji Al-Kunajtra i uniemożliwiły mieszkańcom prowadzenie prac budowlanych. Poinformowała o tym syryjska państwowa telewizja Alikhbariah, według agencji Anadolu.

Sześć pojazdów wojskowych w pobliżu Al-Rafid

Telewizja oświadczyła, że sześć izraelskich pojazdów wojskowych przemieściło się na południe od miasta Al-Rafid w prowincji Al-Kunajtra w południowo-zachodniej Syrii. Według jej informacji izraelskie siły nie pozwoliły mieszkańcom kopać fundamentów pod budowę w tej okolicy.

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Doniesienia o wysadzeniu koszar

W odrębnym incydencie Alikhbariah poinformowała, że izraelskie siły wojskowe wysadziły opuszczone koszary wojskowe w Tal Harbun w pobliżu miasta Beit Jinn w zachodniej części terenów wiejskich prowincji Damaszek.

Jak zauważa agencja Anadolu, Izrael rozszerzył operacje wojskowe w Syrii po upadku reżimu Baszara al-Asada 8 grudnia 2024 roku, posuwając się do zdemilitaryzowanej strefy buforowej na okupowanych Wzgórzach Golan i na przyległe pozycje. Syria domaga się wycofania izraelskich sił z zajętych terytoriów i potwierdza swoje zaangażowanie w porozumienie o rozdzieleniu sił z 1974 roku. Izrael twierdzi, że jego działania są podyktowane względami bezpieczeństwa.

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