Израильские военные вошли в сельскую местность сирийской провинции Кунейтра и помешали местным жителям проводить строительные работы. Об этом, по данным Anadolu Agency, сообщил сирийский государственный телеканал Alikhbariah.

Шесть военных машин возле Аль-Рафида

Телеканал заявил, что шесть израильских военных машин продвинулись к югу от города Аль-Рафид в провинции Кунейтра на юго-западе Сирии. По его информации, израильские силы не позволили жителям рыть фундаменты для строительства в этой местности.

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Сообщение о подрыве казармы

В отдельном инциденте Alikhbariah сообщил, что израильские военные взорвали заброшенную военную казарму в Таль-Харбуне возле города Бейт-Джинн в западной части сельской местности провинции Дамаск.

Как отмечает Anadolu Agency, Израиль расширил военные операции в Сирии после падения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года, продвинувшись в демилитаризованную буферную зону на оккупированных Голанских высотах и к прилегающим позициям. Сирия требует вывода израильских сил с занятых территорий и подтверждает приверженность соглашению о разъединении сил 1974 года. Израиль заявляет, что его действия обусловлены соображениями безопасности.

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