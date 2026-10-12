Ізраїльські сили увійшли до сільської місцевості Кунейтри — Anadolu Agency

Ізраїльські військові увійшли до сільської місцевості сирійської провінції Кунейтра та перешкодили місцевим жителям проводити будівельні роботи. Про це, за даними Anadolu Agency, повідомив сирійський державний телеканал Alikhbariah.

Шість військових машин біля Аль-Рафіда

Телеканал заявив, що шість ізраїльських військових машин просунулися на південь від міста Аль-Рафід у провінції Кунейтра на південному заході Сирії. За його інформацією, ізраїльські сили не дозволили жителям рити фундаменти для будівництва в цій місцевості.

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Повідомлення про підрив казарми

В окремому інциденті Alikhbariah повідомив, що ізраїльські військові підірвали покинуту військову казарму в Таль-Харбуні поблизу міста Бейт-Джинн у західній частині сільської місцевості провінції Дамаск.

Як зазначає Anadolu Agency, Ізраїль розширив військові операції в Сирії після падіння режиму Башара Асада 8 грудня 2024 року, просуваючись у демілітаризовану буферну зону на окупованих Голанських висотах і до прилеглих позицій. Сирія вимагає виведення ізраїльських сил із зайнятих територій та підтверджує відданість угоді про роз'єднання сил 1974 року. Ізраїль заявляє, що його дії зумовлені міркуваннями безпеки.

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