Na Litwie ustawodawcy zaproponowali zapisanie w Kodeksie cywilnym prawa człowieka do własnego głosu. Inicjatywa przewiduje wymóg uzyskania zgody osoby na odtworzenie, publikację lub inne wykorzystanie jej głosu.

Ochrona przed imitacjami i głosami AI

Proponowane gwarancje mają obejmować nie tylko nagrania prawdziwego głosu, ale także jego imitacje oraz głosy wygenerowane przez sztuczną inteligencję, na podstawie których można zidentyfikować osobę. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na litewskiego nadawcę LRT.

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Wyjątek dla satyry

Wyjątek proponuje się wprowadzić dla parodii i satyry, jeśli nie wprowadzają one opinii publicznej w błąd co do autentyczności nagrania i nie naruszają honoru, godności, reputacji zawodowej ani prywatności osoby.

Według LRT konserwatywny ustawodawca Vytautas Kernagis, jeden z autorów propozycji, zaznaczył, że rozwój sztucznej inteligencji utrudnia rozróżnianie prawdziwych i wygenerowanych głosów oraz zwiększa ryzyko dezinformacji i oszustw. Rząd Litwy oświadczył, że rozważy, czy obecne ustawodawstwo zapewnia wystarczającą ochronę głosu i cyfrowego wizerunku osoby.

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