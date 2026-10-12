В Литве законодатели предложили закрепить в Гражданском кодексе право человека на собственный голос. Инициатива предусматривает требование получать согласие человека на воспроизведение, публикацию или иное использование его голоса.

Защита от имитаций и голосов ИИ

Предлагаемые гарантии должны распространяться не только на записи настоящего голоса, но и на его имитации и сгенерированные искусственным интеллектом голоса, по которым можно идентифицировать человека. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на литовского вещателя LRT.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Исключение для сатиры

Исключение предлагают сделать для пародии и сатиры, если они не вводят общественность в заблуждение относительно подлинности записи и не нарушают честь, достоинство, профессиональную репутацию или частную жизнь человека.

По данным LRT, консервативный законодатель Витаутас Кернагис, один из авторов предложения, отметил, что развитие искусственного интеллекта усложняет различение настоящих и сгенерированных голосов и повышает риски дезинформации и мошенничества. Правительство Литвы заявило, что рассмотрит, обеспечивает ли действующее законодательство достаточную защиту голоса и цифрового образа человека.

Читай нас в