НАТО разработало план победы на случай нападения со стороны России — WSJ

НАТО разработало так называемую «теорию победы» на случай возможного нападения со стороны России. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), стратегия предусматривает срыв первоначальной атаки, остановку последующего наступления и ослабление боевых возможностей противника.

По данным издания, среди возможных мер в случае российского нападения рассматриваются удары по Санкт-Петербургу и Калининграду.

Гринкевич представил «Теорию победы» НАТО

Гринкевич сказал, что секретная версия этого плана была окончательно согласована три месяца назад. Она предусматривает инвестирование в «доступную массу», то есть относительно дешевые дроны, для дополнения арсенала более сложного оружия Альянса.

На это решение повлиял боевой опыт Украины, пишет издание.

Если Россия нападет, первой целью Альянса будет блокировка первоначального наступления и предотвращение любого продвижения, если оно продолжится, говорит Гринкевич

«Вражеские формирования будут лишены пополнения. Командиры противника не смогут контролировать свои силы. Вражеские силы и вспомогательные средства будут сокращены и уничтожены», — уверен верховный командующий.

Реализуя такую стратегию, командующий НАТО отметил, что Альянс не будет стремиться победить Россию или свергнуть её правительство. А стремится остановить любую её атаку.

Однако Гринкевич не привел график укрепления обороны НАТО, которое происходит на фоне дефицита боеприпасов, вызванного войной в Иране.

Что известно об этой стратегии

«Теория победы» НАТО опирается на усилия генерала в отставке Криса Донахью, бывшего командующего армией США в Европе и главы Сухопутного командования Альянса.

Его заставили покинуть свой пост в июле, когда министр обороны Пит Хегсет понизил его в должности.

Этот подход разработан для сдерживания действий России. Ее географические преимущества и гигантская оборонная промышленность могли бы позволить ей атаковать страны Балтии, Польшу и других союзников НАТО, прежде чем Альянс сможет организовать мощный ответ.

Согласно стратегии Донахью, будет создана обширная «автономная зона», чтобы беспилотники и наземные роботы могли подавить российское наступление без значительных потерь для союзников.

В то же время ракеты большой дальности нанесут удар по российским командным пунктам и средствам ПВО в:

эксклаве Калининграде,

вблизи Санкт-Петербурга,

в Беларуси.

Это подорвет попытки России контролировать воздушное пространство и позволит V корпусу армии США и другим наземным силам НАТО провести контратаку, пишет издание.

Воздушные силы НАТО будут быстро перемещаться, чтобы наносить удары по российским подкреплениям, направляющимся к полю боя, и атаковать другие цели в тылу.

Атаки НАТО будут обеспечены «магистралью данных». Это система мгновенного обмена секретными данными о целях через облако между союзными силами. Элементы этой сети были опробованы на Ближнем Востоке во время войны США с Ираном.

Этот подход получил название «Инициатива сдерживания восточного фланга». Его цель, по словам военных чиновников США, заключается в том, чтобы заставить Путина отказаться от вероятного нападения на НАТО.

Об этом сообщается со ссылкой на выступление Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича на Варшавском форуме по безопасности, передает Wall Street Journal.

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