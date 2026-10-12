ЄС схвалив санкції проти понад 1,6 тисячі осіб і структур із Росії — RMF24

Міністри закордонних справ країн ЄС одностайно схвалили новий пакет індивідуальних санкцій проти понад 1,6 тисячі осіб і структур із Росії — держави-агресора. Про це повідомляє RMF24.

Обмеження для оборонного комплексу

Обмеження насамперед спрямовані проти російського оборонного комплексу, який виробляє озброєння для використання у війні проти України. Санкції передбачають заборону на в’їзд до Європейського Союзу та замороження активів осіб і структур, внесених до санкційного списку.

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Санкції через вибори до Держдуми

До чорного списку ЄС також внесли 77 людей, пов’язаних із виборами до Державної думи — нижньої палати російського парламенту. Серед них є троє членів Центральної виборчої комісії Росії, держави-агресора. Вибори до Держдуми завершилися 20 вересня.

Найбільше одночасне поповнення списку

За даними видання, це найдовший в історії ЄС перелік осіб і структур, яких одночасно включили до санкційного списку. Після цього рішення загальна кількість російських осіб і структур під санкціями Євросоюзу збільшиться приблизно наполовину. Раніше список налічував близько 3 тисяч позицій.

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