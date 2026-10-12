Министры иностранных дел стран ЕС единогласно одобрили новый пакет индивидуальных санкций против более чем 1,6 тысячи лиц и структур из России, государства-агрессора. Об этом сообщает RMF24.

Ограничения для оборонного комплекса

Ограничения прежде всего направлены против российского оборонного комплекса, который производит вооружение для использования в войне против Украины. Санкции предусматривают запрет на въезд в Европейский Союз и замораживание активов лиц и структур, внесенных в санкционный список.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Санкции из-за выборов в Государственную думу

В черный список ЕС также внесли 77 человек, связанных с выборами в Государственную думу — нижнюю палату российского парламента. Среди них есть трое членов Центральной избирательной комиссии России, государства-агрессора. Выборы в Государственную думу завершились 20 сентября.

Крупнейшее одновременное пополнение списка

По данным издания, это самый длинный в истории ЕС перечень лиц и структур, одновременно включенных в санкционный список. После этого решения общее число российских лиц и структур под санкциями Евросоюза увеличится примерно наполовину. Ранее список насчитывал около 3 тысяч позиций.

Читай нас в