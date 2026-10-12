Ministrowie spraw zagranicznych państw UE jednomyślnie zatwierdzili nowy pakiet indywidualnych sankcji wobec ponad 1,6 tys. osób i podmiotów z Rosji, państwa-agresora. Poinformował o tym RMF24.

Ograniczenia dla kompleksu obronnego

Ograniczenia są przede wszystkim wymierzone w rosyjski kompleks obronny, który produkuje uzbrojenie do wykorzystania w wojnie przeciwko Ukrainie. Sankcje przewidują zakaz wjazdu do Unii Europejskiej oraz zamrożenie aktywów osób i podmiotów wpisanych na listę sankcyjną.

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Sankcje za wybory do Dumy Państwowej

Na czarną listę UE wpisano również 77 osób związanych z wyborami do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu. Wśród nich jest troje członków Centralnej Komisji Wyborczej Rosji, państwa-agresora. Wybory do Dumy Państwowej zakończyły się 20 września.

Największe jednoczesne rozszerzenie listy

Według publikacji jest to najdłuższa w historii UE lista osób i podmiotów, które jednocześnie wpisano na listę sankcyjną. Po tej decyzji łączna liczba rosyjskich osób i podmiotów objętych sankcjami Unii Europejskiej wzrośnie o około połowę. Wcześniej lista liczyła około 3 tys. pozycji.

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